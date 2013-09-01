اختتام ملتقى فعاليات «خير الوادي»

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

اختتم محافظ محافظة وادي الفرع أمس الأول ملتقى «خير الوادي» الذي نظمته إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في مكتب الإشراف التربوي بالمحافظة.وكان الملتقى قد انطلق يوم الأحد الماضي وتخلل برامجه محاضرات دعوية وألعاب نارية ومسابقات رياضية وثقافية ودورات تدريبية واستشارات طبية وكلمات في المساجد وعروض على الثعابين وغيرها من الفقرات الأخرى.ومن جانبه أوضح مساعد مدير المكتب التعاوني بمحافظة وادي الفرع فهد بن خصيوي العمري أن ملتقى خير الوادي والذي تنظمه الإدارة العامة للتربية والتعليم ممثلة بقسم التوعية الإسلامية ويشرف عليه مكتب التربية والتعليم بمحافظة وادي الفرع ويرعاه رسميا المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بوادي الفرع، من أنجح البرامج لما يقدمه من فعاليات تخدم فئة الشباب من طلاب المدارس وغيرهم. من جانبه قال المعلم حامد بن لافي الشاماني: «إن فعاليات ملتقى خير الوادي ناجحة ولله الحمد بكل المقاييس وكان له حضور ومشاركة وتميز»، مشيرا إلى أن الحضور كان كبيرا والتفاعل مميزا مع الفعاليات التي نالت استحسان المستهدفين من الملتقى، والتي تم توجيه الرسائل التربوية والتوعوية من خلالها.