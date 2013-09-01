أمير المدينة يدشن اليوم معرض الطوابع الثالث بمشاركة 26 دولة

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة البريد السعودي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا اليوم المعرض العربي الثالث للطوابع البريدية في مجمع الراشد مول، وذلك ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية.وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن المعرض يشهد مشاركة 13 دولة عربية بأجنحة خاصة بها للتعريف بإصداراتها القديمة والحديثة من الطوابع البريدية، إضافة إلى 13 جمعية وناديا لهواة الطوابع من المنطقة العربية، وما يزيد على 65 هاويا لجمع الطوابع والعملات، وتستمر فعالياته إلى الخميس المقبل.وأشار إلى أن المؤسسة قدمت الدعوة للجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات للمشاركة في المعرض، موضحا أن الجمعية تتعاون مع المؤسسة في التنظيم بما يضمن نجاح الفعالية خصوصا وأنها باسم المملكة العربية السعودية.وأضاف الدكتور بنتن أن أمير منطقة المدينة المنورة سيدشن خلال حفل افتتاح المعرض طابع «المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية» أحدث إصدارات المؤسسة من الطوابع البريدية.وبين أن هذا الطابع يهدف إلى توثيق مناسبة المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية نظرا لأهمية الحدث الثقافي في التاريخ الحديث للمدينة المنورة، باعتبار الطابع البريدي سجلا تاريخيا للأحداث والمناسبات الدينية والوطنية والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الأحداث والمناسبات.من جانبه أكد نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للخدمات البريدية المشرف العام على المعرض المهندس سامي بن فريج العويضي أن المعرض سيوفر لزواره من أبناء المدينة المنورة والوافدين إليها من جميع أنحاء العالم فرصة الاطلاع والتعرف على الإصدارات العربية من الطوابع البريدية.ونوه المشرف العام على المعرض إلى الثراء الكبير والتنوع الذي تتميز به الإصدارات العربية شكلا ومضمونا، بالاستفادة من أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى توثيقها الشامل للأحداث والمناسبات في جميع تلك الدول وتعريفها بأهم وأبرز معالمها وشخصياتها الوطنية.ولفت إلى أن المعرض يتيح أيضا لهواة جمع الطوابع الاطلاع على أحدث الإصدارات العربية، كما يتيح لهم فرصة اقتناء تلك الإصدارات وإثراء مجموعاتهم الخاصة بها، إضافة إلى التواصل مع مسؤولي إدارات الطوابع البريدية في الدول العربية المشاركة، وكذلك مع غيرهم من الهواة والمهتمين بهذه الهواية، معلنا في الوقت نفسه عن إقامة مزاد علني للطوابع والعملات مساء يوم الأربعاء الموافق 28 شوال، وذلك على هامش فعاليات المعرض.وأوضح المشرف العام على المعرض أن مؤسسة البريد السعودي حرصت على تهيئة جميع الظروف التي تسهم في إنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المنشودة من تنظيمه وأهمها تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية وكذلك بين جمعيات وأندية هواة الطوابع والعملات والوثائق والمقتنيات والقطاعات ذات العلاقة في دول العربية المشاركة، متمنيا النجاح للمعرض.يذكر أن المملكة تهتم بإصداراتها من الطوابع البريدية، حيث تعد ثاني بلد عربي يصدر طوابع بريدية بعد جمهورية مصر العربية، إذ صدر أول طابع بريدي في الحجاز في العام 1916 أما أول طابع تذكاري يحمل اسم المملكة العربية السعودية صدر في العام 1934 في عهد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - يرحمه الله - بمناسبة إسناد ولاية العهد للأمير سعود بن عبدالعزيز، كما صدر في العام نفسه طابع الطفرة، ثم توالت إصدارات الطوابع بعد ذلك بنجاح لتوثق مجمل الأحداث والمناسبات التي واكبت مراحل تطور المملكة في جميع المجالات.وتصدر مؤسسة البريد السعودي الطوابع البريدية دوريا وفصليا في المناسبات الوطنية كالاحتفال باليوم الوطني وذكرى البيعة إلى جانب المناسبات الدينية مثل شهر رمضان والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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