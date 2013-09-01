2700 مدرسة تستقبل 700 ألف طالب وطالبة اليوم

إبراهيم شهاب (جدة)

تستقبل أكثر من 2700 مدرسة للبنين والبنات في جدة اليوم نحو 700 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ويقوم على تعليمهم كادر تربوي وتعليمي يزيد على 47 ألف معلم ومعلمة.وأكد المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة عبد الله بن أحمد الثقفي أن منسوبي التربية والتعليم هم الأمناء على التربية والتعليم وهم القادة الأكفاء القادرون على حمل رسالة التربية وأمانة التعليم.وفي ذات السياق وجه المدير العام جميـع مكاتب التربية والتعليم بتسهيل إجراءات قبول ونقل الطلاب والطالبات معلنا تشكيل لجنة خاصة لذلك، مشيرا إلى أن اللجنة تجتمـع بشكل مستمر لمتابعة الخطة التي أعدتها إدارة الاختبارات لقبول الطلاب والطالبات في المدارس بما فيهم القادمون من خارج جدة، إلى جانب تسديد طلبات النقل.على صعيد ذي صلة أعلنت إدارة التربية والتعليم بجدة بأن هناك خطة للتوسـع في المشاريـع المدرسية في شمال شرق جدة تتكون من ثلاث مراحل. وأبان مدير التربية والتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي أن (7) مشاريـع جديدة تشمل مدارس للبنين والبنات بمراحلها المختلفة معتمدة للعام الحالي إضافة إلى ما تم رفعه للوزارة من مشاريـع لاعتمادها للمنطقة..وأوضح أنه قد تم التوسـع في الفصول للعام الدراسي الحالي بإضافة 17 فصلا دراسيا في المدارس القائمة للبنين والبنات في شمال شرق جدة والتي تشمل أحياء الحمدانية وطيبة والأصالة والكوثر وغيرها من أحياء المنطقة إضافة إلى ما يزيد على 200 فصل دراسي حاليا.