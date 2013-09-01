محافظ الإسماعيلية: مصر تحتاج لوحدة جميع الفئات والأحزاب لإعادة بنائها

كتب : إنجي هيبة السبت 31-08-2013 21:44

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، أن مصر تحتاج خلال الوقت الراهن والمرحلة المقبلة إلى تضافر كل الجهود من جميع فئات الشعب المصري بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية ونبذ الفرقة والخلافات بين الجميع ووحدة الصف ولم الشمل والتكاتف من أجل إعادة بناء مصر الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل وتعظيم دور المشاركة الشعبية في ترسيخ مفهوم الديمقراطية الحقيقية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا وشبابنا لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها مصر في هذا الوقت.

جاء ذلك خلال اللقاء والمؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع وفد من كبار ورموز مشايخ عائلات قبيلة الأخارسة بالقنطرة غرب الإسماعيلية بحضور الحاج رمضان رضوان، كبير قبيلة الأخارسة، والحاج علي السيد عمدة الأخارسة، والشيخ أحمد سلامة شيخ الأخارسة.