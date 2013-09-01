إصابة رقيب ومجندي شرطة في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين أمام كنيسة ببورسعيد

كتب : أحمد العميد السبت 31-08-2013 23:23

أطلق مجهولون يستقلون دراجات بخارية أعيرة نارية تجاه القوة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحيط كنيسة أبوسيفين بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية إلا أنهم فروا هاربين.

وصرح مصدر أمني، بأن الحادث أسفر عن إصابة كل من: الرقيب هاني عطية السيد "من قوة قسم شرطة الزهور"، برش خرطوش في الرأس والذراع الأيسر، والرقيب أول الحسيني أحمد إبراهيم يونس"من قوة قسم شرطة الزهور" برش خطروش بالساقين، والمجند ربيع إبراهيم إبراهيم "من قوة إدارة قوات الأمن" مصاب برش خرطوش بالظهر، والمجند عبدالفتاح محمد عبدالوهاب "من قوة إدارة قوات الأمن" برش خرطوش بالبطن والساقين وكسر مضاعف بالساق اليسرى.

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تعقب مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة والعمل على ضبطهم.