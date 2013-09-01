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باحثون بمركز وقاية أمريكى: 70 مليون أمريكى يعانون اضطرابات النوم

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باحثون بمركز وقاية أمريكى: 70 مليون أمريكى يعانون اضطرابات النوم باحثون بمركز وقاية أمريكى: 70 مليون أمريكى يعانون اضطرابات النوم

كشفت إحصائية حديثة، النقاب عن معاناة ما بين 50 إلى 70 مليون أمريكى من اضطرابات النوم والأرق، ليضطر 9 % منهم للجوء إلى المنومات والمساعدات الخارجية للخلود إلى النوم والاستمتاع بنوم هادئ.

واستند الباحثون بمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى فى دراساتهم على معدل استخدام المنومات، واللجوء إلى المساعدات الخارجية للخلود إلى النوم وعدد المرات التى تمكن خلالها المرء من النوم دون الحاجة إلى المنومات أو وصفة طبية.

وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 4% من البالغين فى الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والثلاثين عاما هم أكثر استعانة بالمساعدات الخارجية والمنومات، حيث شكلت الأمريكيات من أصل لاتينى النسبة الأكبر بالمقارنة بالأمريكيات من البيض.

كما أشارت الإحصائية إلى أن استخدام المسكنات يعد الأعلى بين البالغين فى الولايات المتحدة خاصة ممن لا يحصلون سوى على قسط من النوم لا يتعدى الخمس ساعات، مقارنة بالأشخاص الذين يتمكنون من النوم لنحو تسع ساعات.

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