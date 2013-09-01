مركز للأعصاب وموقع لكليات البنات في جامعة الدمام

طفيل اليوسف (الدمام)

وقعت جامعة الدمام المرحلة الأولى لإنشاء مبنى العيادات التخصصية ومركز لعلوم الأعصاب بقيمة (78.498.000) ريال مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة، الذي يقع داخل مجمع طبي خاص يضم مستشفى الدمام الجامعي ومركزا للأبحاث الطبية على مساحة 15800 متر مربع.وأبلغ مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش بأن المركز سيقدم خدمات كبيرة للممارس الصحي والأطباء في المنطقة وخارجها ولجميع المستفيدين في المملكة وذلك من خلال الخدمات الصحية التي سوف تقدم على أعلى المستويات التقنية والفنية بطواقم طبية متكاملة وبنية معمارية متميزة.وأضاف الدكتور الربيش بأن المركز سيدعم التخصصات الصحية بمنظومة صحية متكاملة من خلال ما تحتويه الجامعة والمستشفى من مرافق طبية وتخصصات على مستوى عال في تخصص جراحة المخ والأعصاب للكبار والصغار على حد سواء، حيث يتكون المبنى من ستة طوابق ويتسع لـ(100) سرير.كما وقعت الجامعة المرحلة الأولى لإنشاء البنية التحتية والموقع العام لكليات البنات بمجمع الريان التعليمي وذلك استكمالا لمشاريع المدينة الجامعية على مساحة (859410 أمتار مربعة) بمبلغ (116.319.000 ريال) وأوضح الدكتور عبدالله الربيش أن المشاريع تتضمن استكمال جزء كبير من بنيتها التحتية ومشاريعها التطويرية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن العقود، التي وقعتها الجامعة، أخيرا، وبدأ العمل فيها مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة وقد تم توفير مساحات أراض سكنية لعضوات هيئة التدريس لإقامة مجمع سكني ملاصق للجامعة ومتكامل من حيث الكثافة ويحتوي على الخدمات العامة مثل المسجد والحضانة والمركز التجاري.واختتم الدكتور الربيش حديثه بأن جامعة الدمام شهدت وستشهد نقلة نوعية ومشاريع عديدة من خلال ما خصص للجامعة من ميزانية بلغت (2.008.609) ريالات، وهذا سيساعد بالتأكيد على استكمال جزء كبير من بنيتها التحتية ومشاريعها التطويرية ومن ذلك المدينة الجامعية والمستشفيات الجامعية وكليات المحافظات والفروع وافتتاح برامج وتخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل والتغيرات المستقبلية.