أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الهيئة

Google+ Print
وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الهيئة وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الهيئة

 فارس الرشيدي (حفر الباطن)

أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل عن توفر وظائف تعليمية بمدارس البنين لحملة البكالوريوس في تخصصات «لغة إنجليزية، رياضيات، مكتبات، فيزياء». وحددت الهيئة آخر موعد للتقديم على هذه الوظائف في 21 ذي القعدة. ووصف الإعلان شروط الوظائف على النحو التالي: القيام بالتدريس والإلمام بالأسس التربوية والتعليمية للوظيفة والقيام بكل ما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي والتربوي بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل ويلزم المتقدم للوظائف التعليمية إجراء اختبار كفايات المعلمين (في المركز الوطني للقياس والتقويم) بشرط الحصول على ما يلي كحد أدنى: 50% فأكثر في اختبار التخصص، 50% فأكثر في الدرجة الكلية، ويشترط أن يكون «بكالوريوس تربوي» أو حاصلا على دبلوم تربوي، ويشترط المعدل «جيد» فما فوق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية