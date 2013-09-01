وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الهيئة

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل عن توفر وظائف تعليمية بمدارس البنين لحملة البكالوريوس في تخصصات «لغة إنجليزية، رياضيات، مكتبات، فيزياء». وحددت الهيئة آخر موعد للتقديم على هذه الوظائف في 21 ذي القعدة. ووصف الإعلان شروط الوظائف على النحو التالي: القيام بالتدريس والإلمام بالأسس التربوية والتعليمية للوظيفة والقيام بكل ما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي والتربوي بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل ويلزم المتقدم للوظائف التعليمية إجراء اختبار كفايات المعلمين (في المركز الوطني للقياس والتقويم) بشرط الحصول على ما يلي كحد أدنى: 50% فأكثر في اختبار التخصص، 50% فأكثر في الدرجة الكلية، ويشترط أن يكون «بكالوريوس تربوي» أو حاصلا على دبلوم تربوي، ويشترط المعدل «جيد» فما فوق.