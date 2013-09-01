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ضبط ثلاثة من كوادر الإخوان بأسوان بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة‎

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ضبط ثلاثة من كوادر الإخوان بأسوان بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة‎ ضبط ثلاثة من كوادر الإخوان بأسوان بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة‎

تمكنت حملة أمنية مكبرة باسوان من ضبط ثلاثة من انصار الرئيس المعزول والمتهمين بأعمال شغب بمحافظة أسوان والاعتداء بالضرب والسحل على ضباط الشرطة اثناء قيامهم بفض اعتصامهم ومحاصرتهم لديوان عام محافظة أسوان والمتهمين الذين تم القبض عليهم هم أسامة عبد المتعال مزمل 46 سنة ومقيم بالجزيرة دائرة قسم ثان أسوان “وحجاج عبدالرحمن احمد محمد 39 سنة مدرس بمعهد القراءات و مقيم خورعواضه-قسم ثانى اسوان من الكوادر الرئسية لتنظيم جماعة الاخوان وعلاء فؤاد قناوى محمود 43 سنة موظف بنقابة المهندسين الفرعية بأسوان ومقيم السد العالى شرق – قسم أول أسوان ، وهو من أهم الكوادر الرئيسية لتنظيم الاخوان والصادر بحقه قرار ضبط واحضار من نيابة امن الدولة العليا للاشتراك والتحريض على العنف فى المظاهرات .

وتحررعن ذلك المحضر اللازم وجارى عرض المتهمين على النيابة.

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