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محافظ كفر الشيخ يزور كنيسة مارى جرجس بدسوق ويؤكد على الوحدة الوطنية

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محافظ كفر الشيخ يزور كنيسة مارى جرجس بدسوق ويؤكد على الوحدة الوطنية محافظ كفر الشيخ يزور كنيسة مارى جرجس بدسوق ويؤكد على الوحدة الوطنية

محافظ كفر الشيخ1

زار المستشار محمد عزت عجوة لزيارة كنيسة مارى جرجس بدسوق حيث كان فى استقباه القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ وراعى الكنيسة ورجال الكنيسة ، للتأكيد على روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسحين لانهم يمثلون عنصرى الأمة وان ثورة 30 يونيو تحققت على أيدى ابناء والشعب المصرى بكافة طوائفه .

وأكدت على نبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواجهة التطرف بكافة أشكاله والتأكيد على روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسحيين .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ لمدينة دسوق للوقوف على حالة المرافق والخدمات ، رافقة خلالها المهندس حافظ عيسوى وكيل اول الوذارة السكرتير العام ورؤساء المصالح والخدمات والقطاعات المختلفة .

محافظ كفر الشيخ

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