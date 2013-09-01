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شبكة نقل مدرسي تستهدف 23 ألف طالب وطالبة بالطائف

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شبكة نقل مدرسي تستهدف 23 ألف طالب وطالبة بالطائف شبكة نقل مدرسي تستهدف 23 ألف طالب وطالبة بالطائف

     نقل مدرسي تستهدف نقل نحو 23 ألف طالب وطالبة وتغطي كافة أحياء الطائف

افتتحت إدارة تعليم الطائف مدرسة متوسطة لتعليم الكبيرات، وقال مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني ل"الرياض": تقرر أن يكون مقرالمدرسة ملحقة بالمتوسطة الحادية عشرة بحي نخب، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناء على توصيات اللجنة المشكلة لتنظيم وتوزيع مدارس، مشدداً على إدارة تعليم الكبيرات بمتابعة تنفيذ ذلك؛ لتنتظم الدارسات مع بداية العام الدراسي الحالي.

من جهة ثانية أكملت إدارة تعليم الطائف استعداداتها لإنشاء شبكة لنقل الطالبات من كافة أحياء الطائف، وأكد الدكتور الشمراني جاهزية النقل التعليمي بالطائف لانطلاقة جادة ومتميزة للعام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن خدمات النقل تقدم خدماتها لنحو 22644 طالباً وطالبة. مشيراً إلى اجتماعات مكثفة نظمتها إدارة خدمات الطلاب لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بمدى الجاهزية، ومنها الخطة التشغيلية للنقل، وتفعيل غرفة العمليات، والفحص الدوري، ووسائل السلامة في الحافلات، والنظافة، والتدريب، والتدقيق والتوعية، وبطاقات صعود الحافلات، والعمل على تأمين سائقين بدل المعارين، وإحلال وسائل نقل خاصة بالشركة الناقلة بديلا عن الإسناد، وتجديد عقود متعهدي نقل البنين، وذلك وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.

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