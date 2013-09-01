دورة تأهيلية ل100 شاب في ملتقى المدينة الشبابية بجدة

أهل ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت شعار "قيم وهمم" بإشراف وتنظيم جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بمنطقة مكة المكرمة 51 شاباً خلال مشاركتهم في دورة "الثقة بالنفس وتقدير الذات" التي قدمها الدكتور يعن الله القرني، كما أهل 50 شاباً آخرين في دورة "أساسيات النجاح" والتي قدمها سالم الغامدي.

وأكد د. القرني على أهمية الثقة بالنفس حيث أنها تمنح الشاب دفعة ايجابية للعبادة وحسن العمل فضلاً عن العلاقات المميزة مع الآخرين وكسب احترام الناس، وأشار الى أن الثقة مهمة كونها تساهم في اتخاذ القرار بحكمة ووعى وتنقذ من المواقف المحرجة وتساهم في النجاح والسعادة فى الدنيا والآخرة، لافتاً إلى أن الثقة بالنفس 6% سلوك فطري و20% بعد الممارسة و100% بعد التدريب والمبادرة، وهي مفتاح النجاح في كل مجالات الحياة العائلية والعملية والإنسانية وتساعد في أداء المهام والوجبات ومواجهة الجمهور واحترام الآخرين.

وأضاف: الواثقون بأنفسهم في العالم لا يتجاوز عددهم 2%.

وحذرت الدورة من النقد اللاذع والذي يؤدي لفقدان الثقة بالنفس، كما استعرض صفات الواثق من نفسه، ومعادلة بث الثقة بالنفس والتي تتمحور حول المبادرة "بادر وأنت قادر.. ثق بنفسك".

من جانبه أكد الغامدي من خلال دورة "أساسيات النجاح" على أن معظم الناس يتوقون إلى تحقيق النجاح في الحياة، مشيراً الى أن هناك شيئين مطلوبين لتحقيق النجاح وهو أن تفهم الصورة الصحيحة للنجاح وأن تلتزم بالمبادئ التى ستوصلك إليها. وتناول الغامدي مبادئ للنمو وتحقيق النجاح ومن أبرزها التركيز على هدف رئيسي واحد بحيث يتم تحديد هدف في الحياة فضلاً عن التركيز على التطوير المستمر مما يجعل الشخص أقرب بخطوة من تحقيق قدراته الكامنة إلى جانب أهمية الإرادة القوية وليس التمني.