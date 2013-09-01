تعليم الرياض يشدد على تكثيف متابعة ترميم المدارس

أكد مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري، أهمية الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة في جميع المدارس خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن الإدارة نجحت في إنهاء الكثير من المدارس والمباني خلال فترة الإجازة الصيفية، وسيتبقى بعض المباني المدرسية القليلة يتطلب إنجازها بعض الأيام نظراً إلى أن العمل بها كبير جداً.

وطالب السديري خلال ترؤسه اجتماع لجنة المتابعة الصيفية لأعمال التأهيل والترميم والصيانة في مدارس المنطقة بتكثيف المتابعة من قبل اللجنة لاستكمال أعمال الصيانة والترميم ضمن خطة الإدارة لتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة في جميع مدارس المنطقة.

حضر الاجتماع أمين اللجنة فهد الصقية، ومقرر اللجنة حمود المشوح، ومدير إدارة المباني المهندس سليمان العلوي، وجميع المهندسين المشرفين على العمليات، وعضوية منسق من كل مكاتب التربية والتعليم في المنطقة.