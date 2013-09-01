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اجتماع مديري مدارس البكيرية

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اجتماع مديري مدارس البكيرية اجتماع مديري مدارس البكيرية

البكيرية - حسن البدراني

    عقد مدير التربية والتعليم في محافظة البكيرية علي الشمسان مؤخراً اجتماعاً مع مديري المدارس بحضور مساعدي مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد المحسن والمساعد للشؤون المدرسية صالح الخزيم, حيث رحب بالحضور وشكرهم على تفاعلهم وحضورهم وحثهم على مضاعفة الجهد بالعمل في الميدان التربوي وتسخير جميع إمكاناتهم لخدمة الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد بعد ذلك ناقش الجميع جدول أعمال الاجتماع وكان من أبرز موضوعاته العرض المقدم من المساعد للشؤون المدرسية حيث عرض من خلاله الإمكانات التي وفرتها إدارة التربية والتعليم لجميع المرافق التربوية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وطمأن الحضور على أن إدارة التربية قد أنهت جميع استعداداتها لاستقبال أبنائها طلاب وطالبات المدارس صباح اليوم الأحد بعد ذلك استمع مدير التربية والتعليم إلى بعض مداخلات مديري المدارس التي تتعلق بتطوير الميادين المدرسية وبعض المقترحات المستقبلية.


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