بالصور.. تكريم 353 طالبًا وطالبة من أبناء المعلمين بالفيوم

كرمت اللجنة النقابية للمعلمين ببندر الفيوم اليوم 353 طالبًا وطالبة من المتفوقين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والأزهر الشريف من أبناء المعلمين، فى إطار خطة النقابة لتشجيع أبناء المعلمين على الاجتهاد والجد والمنافسة على المراكز الأولى باستمرار، من أجل أن يكون لدى المجتمع منتج تعليمى قوى، تستطيع الدولة أن تنافس به فى كل المجالات.

حضر التكريم محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم، وياسر أحمد إبراهيم أمين صندوق النقابة الفرعية، و بدوى كمال مقرر شئون المعلمين، وأحمد عبد التواب أمين صندوق اللجنة النقابية ببندر الفيوم، وناصر عدس وتوبة مسعد درويش، وجميع أعضاء اللجنة النقابية ببندر الفيوم.

قدم الحفل علاء قنديل وعاصم عبد الستار أعضاء اللجنة الإعلامية، معربين عن سعادة اللجنة بهذا التكريم، وقدموا الشكر لجميع الأبناء وأولياء الأمور على المجهود الكبير.

وأبدى محمد حتيته نقيب المعلمين بالفيوم سعادة بهذا التكريم، ووجه رسالة شكر إلى أبناء المعلمين والمعلمين على ما قدموه خلال عام كامل من مجهود رائع أثرى التعليم بمواهب مختلفة وإبداعات تعليمية.

كما نادى أبناء المعلمين على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى، وطالبهم ببذل المزيد من المجهود، موضحًا أن الدولة تحتاج لعقول أبنائها لكى تنهض وترتقى وتكون ذات سيادة بين الدول، ولا يتحقق هذا إلا بالتعليم والمعرفة.

جدير بالذكر أن اللجنة النقابية كرمت صباح اليوم 233 طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية ليصبح عدد المكرمين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية 353 طالبًا وطالبة، وسيتم تكريم أبناء المعلمين فى المرحلة الثانوية والجامعة يوم 7 / 9 / 2013 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.