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ضبط 3متهمين جدد فى واقعة سحل ضابط شرطة أسوان يوم فض "رابعة"

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ضبط 3متهمين جدد فى واقعة سحل ضابط شرطة أسوان يوم فض "رابعة" ضبط 3متهمين جدد فى واقعة سحل ضابط شرطة أسوان يوم فض "رابعة"

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان, فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من ضبط 3 متهمين جدد من الإخوان بينهم شخص ينتمى للتيار السلفى، فى واقعة سحل ضباط شرطة أسوان، أمام ديوان عام المحافظة خلال أحداث أربعاء فض اعتصامى "رابعة" و"النهضة"، ليرتفع بذلك عدد المتهمين المتورطين فى القضية إلى 25 متهماً.

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان, إخطاراً يفيد بالقبض على "أسامة عبد المتعال مزمل عبد اللاه" 46 سنة، ومقيم بالجزيرة دائرة قسم ثان أسوان "سلفى"، و"حجاج عبد الرحمن أحمد محمد" 39 سنة، مدرس بمعهد القراءات ومقيم خور عواضة قسم ثانى أسوان، وجميعهم من الكوادر الرئيسية لتنظيم المسيرات بمحافظة أسوان دعما لجماعة الإخوان.

كما تم ضبط "علاء فؤاد قناوى محمود" 43 سنة، موظف بنقابة المهندسين الفرعية بأسوان ومقيم السد العالى شرق - قسم أول أسوان وهو من أهم الكوادر الرئيسية لتنظيم المسيرات دعما لجماعة الإخوان، والصادر بحقه قرار ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا للاشتراك والتحريض على العنف فى المظاهرات.

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مصر 365