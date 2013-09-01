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رضاعة الطفل بشكل صحيح يقى الأم من نزيف حلمة الثدى

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رضاعة الطفل بشكل صحيح يقى الأم من نزيف حلمة الثدى رضاعة الطفل بشكل صحيح يقى الأم من نزيف حلمة الثدى

بعض الأمهات تصبح فترة الرضاعة بالنسبة لهم صعبة وقد لا يستطيعون التحكم والسيطرة على طبيعة المشاكل التى قد تحدث لهم، فقد تشعرالأم بحدوث نزيف حلمة الثدى أثناء قيامها بإرضاع الصغير، لذا يجب على الأم وخلال فترة الحمل أن تهيئ ثديها للتجهيز لفترة الرضاعة وذلك بإتباع عدد من النصائح التى يوضحها الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا يمكن للأم القيام بعملية الرضاعة بشكل طبيعى دون مشاكل صحية بتهيئة الثدى للرضاعة فى الشهور الأولى من الحمل، وذلك بالقيام بترطيب الثدى وذلك بدهنه بمجموعة من الكريمات المرطبة التى تمكن الطفل من الرضاعه دون حدوث ألم أو أوجاع للأم وبذلك تهىء الجسم لتقبل عمليه الرضاعة ومع اقتراب الولادة يمكن اللجوء لزيادة مرات ترطيب الثدى مع جعل الطفل ينام نوما جيدا أثناء تناوله للرضعة حتى لا يقوم بشد الثدى أو القيام بالرضاعة بشكل يؤثر على باقى الثدى مع ضرورة تجنب وضع العطور ومزيلات العرق على الثدى، لأن ذلك يؤدى لالتهابها وعدم القدرة على إكمال الرضاعة بهما مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية التى تشعر المرأة بالراحة الجسدية وهى ترضع الطفل وقد يكون هناك فطريات بالثدى لكن الأم تغفل طرق العناية بهما، لذا لابد من الحرص على تنظيف الثدى أولا بأول حتى لا تنتقل أى فطريات للطفل.

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مصر 365