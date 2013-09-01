الشمع وسيلة غير مناسبة لإزالة شعر الوجه

أرسلت قارئة تقول: منذ أسبوع أزلت شعر وجهى ورقبتى باستخدام شرائح الشمع، إلا أن بعض المناطق من وجهى ورقبتى أصيبت بعدها ببقع حمراء ملتهبة ومنتفخة إلى حد ما تحولت سريعا إلى اللون البنى.

كيف أتخلص من تلك الآثار وما سببها ؟

تجيب عن هذا السؤال، الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

للأسف فإن الآثار التى تنتج عن استخدام شرائح الشمع لإزالة الشعر من مناطق مثل الوجه تشبه إلى حد كبير تلك الآثار الناتجة عن حروق الدرجة الأولى.

فتلك الطريقة غير ملائمة نهائيا لمناطق كالوجه، والتى يجب التعامل معها بحرص، والعلم أن طبيعة البشرة مختلفة إلى حد كبير عن باقى الجسم، فبشرة الوجه والمناطق الحساسة تتميز بالحساسية الزائدة أكثر من مناطق أخرى، كبشرة الأرجل والأيدى، والتى تعتبر أكثر سمكا وتحملا للعوامل الخارجية.

أما عن طريقة علاج تلك الآثار التى حدثت للوجه، فتكون بنفس تلك الطرق المتبعة لعلاج حروق البشرة، وبعد انتهاء العلاج يمكن استخدام كريمات تفتيح البشرة فى حالة بقاء بعض البقع البنية.