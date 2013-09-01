أبحاث طبية: عقار ستاتين المخفض للكولسترول يبطئ خطى الشيخوخة

توصلت الأبحاث الطبية الحديثة إلى أن عقار(ستاتين) المخفض لمستوى الكولسترول فى الدم يعمل على إبطاء خطى الشيخوخة لحماية الحمض النووى من التلف، أو التشوه عن طريق تفعيل مادة (تيلوميراز) لتعزيز حياة صحية خالية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل أمراض القلب والسكر والسرطان.

وكشفت الأبحاث أن عقار(ستاتين) على وجه التحديد يقلل معدل إفراز (التيلوميراز) أحد العوامل الأساسية فى عملية الشيخوخة الطبيعية.

وتفتح النتائج المتوصل إليها الباب لاستخدام عقار (ستاتين) المخفض للكولسترول على نطاق أوسع، باعتباره أحد العلاجات الفعالة المضادة للشيخوخة.

وقال الباحث جوزيبى بالو، والمشرف على تطوير الأبحاث بقسم الباطنة والجراحة والأمراض الاستقلالية العصبية وطب الشيخوخة بكلية الطب جامعة نابولى، إنه من خلال تفعيل (التيلوميراز) قد يمثل (ستاتين) التحول الجزئى الجديد القادر على إبطاء خلايا هرمة فى الأنسجة لتصبح قادرة على تمديد عمر الإنسان.

وفى محاولة لتقييم النتائج المتوصل إليها، عكف الباحثون على إجراء أبحاثهم على مجموعتين تناول أفراد الأولى جرعات منتظمة من عقار(ستاتين) المخفض للكولسترول فى الوقت الذى تناول أفراد الثانية عقارا زائفا.

وأظهرت المتابعة عند قياس نشاط (تيلوميراز) فى كلتا المجموعتين، حدوث نشاط ملموس فى هذه المادة بين الأشخاص الذين انتظموا فى تناول (الستاتين) مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا عقارا زائفا.