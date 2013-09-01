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هدوء حذر بالعريش بعد سماع دوى إطلاق نيران تحذيرية متباعدة

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هدوء حذر بالعريش بعد سماع دوى إطلاق نيران تحذيرية متباعدة هدوء حذر بالعريش بعد سماع دوى إطلاق نيران تحذيرية متباعدة

تسود محافظة شمال سيناء أجواء من الهدوء الحذر، بعد سماع أصوات إطلاق نيران تحذيرية من أكمنة وحواجز أمنية للجيش والشرطة بمناطق المساعيد ومزارع العريش والمطار والمحافظة والميناء، وكذلك قسم شرطة الشيخ زويد، وتوثق تحليق الطائرات والذى كان متواصلا طوال اليوم.
> وسادت أجواء من الارتياح بين أبناء شمال سيناء عقب إعلان مدير أمن شمال سيناء اللواء سميح بشادى عن الإيقاع بمدبر عملية قتل الجنود برفح، وقال عدد من الأهالى إنهم يأملون سرعة إنهاء ملف المشتبه فيهم، والذين قالوا إن عددهم بالمئات تم احتجازهم بمقرات أمنية رهن التحقيق بالعريش والإسماعيلية والقاهرة ومعرفة الضالعين منهم فى الأحداث من الأبرياء منهم.
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مصر 365