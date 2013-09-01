1300 مخالفة في أربع حملات مرورية متفرقة ... الجمعة

| كتب عبدالعزيز اليحيوح وعزيز العنزي |

>شن رجال قسم الرقابة الامنية في الادارة العامة للمرور حملة مفاجئة على قائدي المركبات الذين يقفون في الاماكن المخصصة للمعاقين بالاضافة الى الاشخاص الذين يقفون في صف ثان بالطريق واسفرت الحملة عن تحرير 720 مخالفة، كما شن رجال المرور حملة بشارع الخليج اسفرت عن تحرير 450 مخالفة جسيمة>وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي اوعز لرئيس قسم الرقابة الامنية الرائد عبدالعزيز النون لشن حملة بمنطقة الضجيج على قائدي المركبات الذين يقفون في الاماكن المخصصة للمعاقين بعد ورود عدة شكاوى، إضافة للشكوى ممن يقفون في صف ثان بالطريق ويتسببون في تعطيل حركة السير وتم تشكيل الفرقة وأسفرت الحملة عن تحرير 720 مخالفة.>كما قامت الفرقة بحملة في شارع الخليج اسفرت من تحرير 450 مخالفة متنوعة. وقد شارك بالحملة كل من الرائد احمد مخلف العنزي والرائد يوسف الوتار والنقيب نصار مخلف العنزي والنقيب محمد المهان.>من جهة ثانية أسفرت حملة لقطاع المرور عن حجز 46 مركبة وإحالة 11 شخصا إلى شرطة الأحداث و17 شخصا إلى نظارة المرور في مداهمة لطريق الارتال والصبية والوفرة.>وفي حملة ثالثة حرر رجال المرور بقيادة الرائد نهار المتلقم 130 مخالفة مرورية في حملة على منطقة العقيلة.