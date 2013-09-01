شرطة دبي تشارك في المؤتمر العالمي الـ 51 لخبراء السموم

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في المؤتمر العالمي الـ51 لخبراء السموم الجنائية والشرعية الذي تستضيفه جزيرة مادييرا في البرتغال خلال الأسبوع الجاري، ويضم وفد القيادة العامة لشرطة دبي كلا من العقيد فهد سيف المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والأستاذ بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة الاعلام الأمني.

والنقيب المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والخبير أول الدكتور فوزي بن عمران، مدير إدارة الطب الشرعي، والخبير أول الدكتور فؤاد علي تربح، مدير إدارة التدريب والتطوير والأبحاث، والخبير أول الدكتور ناصر عوني أنصاري من قسم السموم، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات مع المشاركين ومد جسور العلم والمعرفة مع باقي المختبرات العالمية، بالإضافة للتسويق والترويج لمؤتمر أكاديمية الطب الشرعي الذي ستستضيفه القيادة العامة لشرطة دبي في العام 2015، ويعتبر من أكبر المؤتمرات المتخصصة في الطب الشرعي والأدلة الجنائية وينعقد بصفة دورية كل ثلاث سنوات، ويشارك فيه حوالي 2000 مشارك في تخصصات الطب الشرعي والعلوم الجنائية.

ويذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي، فازت بإجماع كافة أعضاء مجلس الأكاديمية العالمية للطب الشرعي (IALM)، باستضافة فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين للأكاديمية في دولة الإمارات في العام 2015م، الذي يعقد لأول مرة خارج قارة أوروبا، بعد منافسة مع كل من إيطاليا، وإسبانيا، خلال المؤتمر الثاني والعشرين للأكاديمية الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية.