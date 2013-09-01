جامعة عجمان تحتفل باستقبال الطلبة الجدد

احتفلت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا باستقبال الطلبة الجدد ممن التحقوا بمقاعدها الدراسية للعام الجامعي 2013-2014، وذلك في حفل أقامته الجامعة بإشراف إدارة شؤون الطلبة في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في مقر الجامعة بعجمان.

ورحب أسامة سعيد سلمان، نائب رئيس الجامعة،بالطلبة الجدد مثنيا على مسيرة التعليم العالي في الدولة التي تشهد نموا نوعيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفطه الله" و توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ونقل تمنيات ودعوات راعي الجامعة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحياة جامعية مكللة بالتفوق والنجاح.

وأكد على أن اختيارهم لجامعة عجمان كمحطة فاعلة لتحقيق طموحاتهم لهو دافع كبير لأسرة الجامعة ككل، للاستمرار في مسيرة العطاء والتميز التي بدأتها قبل 25 سنة والتي تكللت بتخريج أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

وأكد سلمان على ضرورة ارتباط أهداف الطلبة التي يصبون إليها بخدمة مجتمعهم، والارتقاء به في مختلف الأصعدة والمجالات، كما دعاهم إلى الارتباط بالجامعة ارتباطا أكبر وأعمق ارتباطا علميا و مهنيا. وفي ختام كلمته وجه نصيحة للطلبة حثهم فيها على اكتساب روح الإبداع، والعمل على الوصول إلى التميز والمنافسة العالمية كل في مجال تخصصه واهتماماته.

ونقل المهندس محمد بلولة، أستاذ مساعد في كلية هندسة المعدات الطبية، للطلبة تجربته الناجحة كطالب في جامعة عجمان،حاثا إياهم على البدء بالعمل والتخطيط للتميز والإبداع مع بداية أول يوم جامعي لهم.

وأكد على أن جامعة عجمان كانت له بمثابة الشعلة التي أضاءت له طريق التفوق والابتكار.

وقام أعضاء من هيئة التدريس في كلية المتطلبات الجامعية والإرشاد الأكاديمي بتعريف الطلبة بالنظم والقوانين الجامعية بما يساعدهم في التعامل مع خطتهم الدراسية وتجنب أي عوائق من شأنها أن تعيق مسيرتهم الأكاديمية، حيث تم توضيح أهم النقاط المتعلقة بنظام تسجيل المساقات والسحب والإضافة، والتعريف بالخدمات الالكترونية التي توفرها إدارة تكنولوجيا المعلومات للطلبة.

وعقب حفل الاستقبال تجول الطلبة في أرجاء الحرم الجامعي وتعرفوا على أهم الأقسام والمرافق الجامعية من عيادات واستوديوهات ومكتبات ومختبرات وصالات رياضية وخدمات.