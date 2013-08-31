بريطانيا أول وجهة للمستثمرين الأمريكيين على صعيد الأصول المالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إن بريطانيا هى أول وجهة للمستثمرين الأمريكيين على صعيد الأصول المالية، متقدمة بذلك على فرنسا التى تحتل المرتبة الخامسة.

وفى المجموع، كان المستثمرون الأمريكيون يملكون حتى نهاية 2012 1129 مليار دولار من الأصول المالية فى بريطانيا، غالبيتها على شكل أسهم (758 مليارا) والبقية على شكل سندات قصيرة ومتوسطة المدى، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وتحتل كندا المرتبة الثانية بـ808 مليارات من الأصول التى يملكها أمريكيون، تليها جزر كايمان (784 مليارا) التى تشكل جنة ضريبية أقامت فيها بعض المجموعات الكبرى شركات تابعة لها بهدف تقليص الضرائب المترتبة عليها.

وتحتل اليابان المرتبة الرابعة بـ521 مليار دولار من الاستثمارات بحسب البيان، فيما تأتى فرنسا فى المرتبة الخامسة بـ375 مليار دولار من الأصول التى يملكها أمريكيون بينها أسهم بقيمة 257 مليارا، أما الصين وروسيا فتحتلان المرتبة السابعة عشرة والثامنة والعشرين.

وأورد تقرير وزارة الخزانة إن القيمة الإجمالية للأصول الأجنبية التى تعود إلى مستثمرين أمريكيين ازدادت بنسبة 16.9% بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012 وبلغت سبعة آلاف و941 مليار دولار.