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السلطات الليبية تحدد هوية منفذى عملية اغتيال نائب المدعى العسكرى

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السلطات الليبية تحدد هوية منفذى عملية اغتيال نائب المدعى العسكرى السلطات الليبية تحدد هوية منفذى عملية اغتيال نائب المدعى العسكرى

توصلت السلطات الليبية اليوم السبت، إلى هوية منفذى اغتيال يوسف الأصيفر، نائب المدعى العسكرى العام لمناطق شرقى ليبيا.

وقال الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة فى مدينة بنغازى، العقيد عبد الله الزيدى، إن كتيبة تدعى "نداء ليبيا"، موالية لنظام العقيد الراحل، معمر القذافى، تم القبض على بعض عناصرها إبان حرب التحرير فى بنغازى، هى التى تقف وراء اغتيال الأصيفر.

وأضاف الزايدى، فى تصريحات للمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن "معظم أفراد هذه الكتيبة كانوا سجناء فى سجن الكويفية بمدينة بنغازى، قبل أن يهربوا منه نهاية شهر رمضان الماضى".

وقبل يومين، قال مسؤول فى مركز بنغازى الطبى، لمراسل الأناضول، إن سيارة الأصيفر انفجرت بعد أن استقلها وشغل جهاز المكيف بها إثر خروجه من جامع فى منطقة الليثى، حيث كان يؤدى صلاة الجنازة على أحد أبناء المنطقة.

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