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بالصور| جودي دينش وأبطال فيلم Philomena يتألقون على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا الدولي

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بالصور| جودي دينش وأبطال فيلم Philomena يتألقون على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا الدولي بالصور| جودي دينش وأبطال فيلم Philomena يتألقون على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا الدولي

كتب : عمرو عز الدين منذ 18 دقيقة

جذبت النجمة الإنجليزية الكبيرة جودي دينش الأنظار إليها وإلى أبطال فيلم Philomena، وذلك أثناء حضورهم على السجادة الحمراء، لافتتاح العرض الأول للفيلم خلال مهرجان فينيسيا الدولي في دورته السبعين.

كان من ضمن الحضور، بطل الفيلم والمشارك في كتابة القصة ستيف كوجان، والنجمة الاسكتلندية صوفي كينيدي كلارك، وكذلك المنتج هارفي وينشتاين ومخرج الفيلم البريطاني ستيفن فريرز.

وإلى جانب أبطال الفيلم، حضرت مجموعة من النجوم من خارج الفريق لحضور ومشاهدة الفيلم من بينهم الممثلة الصينية لي وينشاو، والإيطالية سارا كافازا فاشيني، والممثلة أوكرانية المولد آنا سافرونكيك، وتميزت أزياء الفنانات بالتصميمات الرقيقة والبسيطة والنيقة في ذات الوقت.

جدير بالذكر أن مهرجان فينيسيا الدولي في دورته السبعين، يقام في إيطاليا في الفترة ما بين الثامن والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السابع من سبتمبر المقبل، ويرأس لجنة التحكيم المخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي.

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