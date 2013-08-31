د. أحمد خير الله يكشف أبرز الوسائل العلاجية لالتهابات مجرى البول

القناة البولية هى ذلك الأنبوب الضيق، الذى يحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم، ويشير الدكتور أحمد سمير خير الله (المدرس بقسم الميكرو بيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف) أن العدوى الميكروبية وما ينتج عنها من التهاب فى قناة مجرى البول تعد من الأمراض الشائعة التى تصيب ملايين الأشخاص حول العالم سنوياً، وهى عادة إما أن تكون ناتجة عن بكتيريا (كما هو الحال مع الالتهاب السيلانى الذى تسببه بكتيريا Neisseria gonorrhoeae) أَو تكون ناتجة عن فيروسات وخاصة cytomegalovirus، والذى يعد من الأكثر الفيروسات شيوعا وتسبباً فى تلك الالتهابات.

وتابع خير الله أن من ضمن المسببات الشائعة لالتهابات مجرى البول هو حدوث عدوى فى القناة البولية بالميكروبات من أنواع Escherichia coli، chlamydia trachomatis، Mycoplasma genitalium، Herpes simplex، Ureaplasma urealyticum، لافتاً إلى أن التهابات مجرى البول قد تنشأ أيضاً بسبب وجود انسداد أو حصوات فى الكلى، أَو بسبب الحساسية ضد أى من المواد الكيميائية الموجودة فى موانع الحمل الموضعية، كما قد تنشأ نتيجة العدوى من الرجل إلى المرأة أو العكس عن طريق الاتصال الجنسى.

وأضاف خير الله أن الأعراض الرئيسية لالتهاب القناة البولية تتمثل فى الشعور بألم وحرقان وصعوبة فى التبول، وكذلك الشعور بألم فى منطقة أسفل البطن والظهر، وقد تكون مصحوبة فى الرجال بوجود دم فى البول أو السائل المنوى، كما أنها قد تكون مصحوبة فى السيدات بإفرازات مهبلية، أو حكة.

ويتضمن تشخيص التهابات مجرى البول عند الذكور فحص البطن، كيس الصفن، القضيب، والمثانة لملاحظة وجود أى التهاب أَو إفرازات، وقد يتضمن الفحص مسحة من قناة مجرى البول، بينما تخضع السيدات فى التشخيص عادة إلى فحص البطن والحوض، كما يقوم الطبيب بالتحقق من وجود إفرازات، وأحيانا يوصى الطبيب بعمل منظار للمثانة للتأكد من التشخيص.

وأكد خير الله أن الاختبارات التشخيصية الأخرى غالبا ما تتضمن صورة الدم الكاملة CBC، تحليل C- Reactive Protein، تحليل للبول، أشعة بالموجات فوق الصوتية على منطقة الحوض، مضيفاً بأن التهابات مجرى البول تعالج نموذجياً بالمضادات الحيوية وذلك لعلاج الالتهاب ولمنع انتشار العدوى، ومن أكثر الأدوية التى توصف فى حالات التهابات مجرى البول هى مضادات: Azithromycin، Doxycycline، Levofloxacin، Tinidazole، Erythromycin، . Metronidazole

وفيما يتعلق بالطرق الوقائية، أوضح خير الله أن من أهم الوسائل المعينة على ذلك هو النظافة الشخصية الجيدة، وتفادى المواد الكيميائية التى قد تسبب التهابات فى مجرى البول (مثل المنظفات الشخصية ووسائل منع الحمل).