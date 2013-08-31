محافظ الإسماعيلية: لاتهاون فى التصدى لمحاولة التعدى على أملاك الدولة

أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من استعادة هيبة الدولة، واحترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة، وعدم التهاون فى التصدى بكل حسم لأى محاولة للتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية لأى حالة تعديات فور ظهورها.

وفى نفس السياق، قال إنه لم يعد هناك أى مجال للمحسوبية أو الواسطة، مضيفاً أنه لابد من تحقيق الانضباط داخل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وأن المعيار الحقيقى فى تقييم العاملين والموظفين هو الجدية فى العمل والأداء المتميز، وأنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين باعتبار أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى.

وأضاف أن ما يشغلنى الآن هو تطوير ورفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية، وتطوير المستشفيات ورفع كفاءة مستشفى "أورام الإسماعيلية"، وحل مشكلات العمالة المؤقتة بمختلف القطاعات، والتركيز على تكثيف أعمال النظافة وسرعة الانتهاء من رفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق بالمحافظة، حتى تستعيد الإسماعيلية وجهها الحضارى المشرق، ويعود رفع شعار "الإسماعيلية باريس الصغرى".

وأكد أنه لابد أن يشعر كل مواطن على أرض الإسماعيلية بالتغيير الحقيقى والملموس، وأن هناك جهاز تنفيذى يعمل من أجل تلبية مطالبه.

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