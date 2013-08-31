محافظ كفر الشيخ يقرر تخفيض غرامة مخالفات المرور للنصف

قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أثناء عقده لقاء جماهيريا بمجلس مركز ومدينة دسوق اليوم، البدء فورا فى تركيب رافع لمنطقتى شارع الجيش ومنطقة سيدى إبراهيم الدسوقى لزيادة ضخ المياه، لحين الانتهاء من محطة أبو على، والتى تعمل جزئيا لحل مشكلة نقص مياه الشرب.. كما قرر تخفيض غرامة مخالفات المرور للنصف لعدد من المتضررين.

وأمر رئيس مدينة دسوق بسرعة حصر الوحدات السكنية وبحث حالة المتقدمين فى توزيع الوحدات السكنية على مستحقيهم على النحو التالى، الإعلان عن الأسماء المقبلولين للوحدات وعددها 137وحدة، والبدء فى تلقى الطعون والتظلمات والفحص وتوزيعها وطرح المشروع الجديد.

>