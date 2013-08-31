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محافظ كفر الشيخ يقرر ترميم مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى

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محافظ كفر الشيخ يقرر ترميم مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى محافظ كفر الشيخ يقرر ترميم مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى

قرر المستشار محمد عوزت عجوة محافظ كفر الشيخ، ترميم مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى وملء الفراغات بأعمدة المسجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بحضور استشارى وزارة الأوقاف واللجنة المرافقة له ورئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الفاطمية، للوقوف لحل نهائى وقطعى وسريع لترميم أعمدة المسجد الإبراهيمى، التى ظهرت عيوبها أثناء ترميم المسجد وتبين وجود فراغات داخل الأعمدة والقواعد وعددهم 143عموداً تم فحصهم من خلال شركة المقاولون العرب وانتهى الرأى على طرح الأعمال عن طريق الإشهار العام بين الشركات المتخصصة كما تم الإشارة لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والجهاز المركزى للتعمير بخصوص أعمال ترميم وتطوير المسجد وتم الاتفاق على تفويض المحافظة للدكتور عادل كامل جبر استشارى وزارة الأوقاف كاستشارى للمحافظة فى هذا الموضوع، على أن يقدم تقريره عن أعمال الأعمدة يوم الأربعاء القادم، ويتم أعمال الطرح والترسية والبدء فوراً فى ترميم المسجد.

كما تم تفويض عادل جبر لتحديد مدى ملاءمة تشغيل المسجد كلياً أو جزئياً حال ترميم المسجد أو غلقه لحين الانتهاء من الترميم.

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