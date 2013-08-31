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محافظ الإسكندرية يبحث استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء

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محافظ الإسكندرية يبحث استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء محافظ الإسكندرية يبحث استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء

كلف محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدى، مسئولى شركتى الصرف الصحى والنظافة ورؤساء الأحياء وشركة النظافة المنوط بها جمع القمامة، بوضع الخطط والحلول المناسبة والمبتكرة للتعامل مع مشاكل الصرف الصحى واستعدادات المحافظة لفصل الشتاء.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع رؤساء الأحياء ومسئولى الصرف الصحى والشركة المنوط بها جمع القمامة بالمحافظة استعدادات الإسكندرية لفصل الشتاء والمشاكل التى يتعرض لها طريق الكورنيش فترة الشتاء.

وأشار المحافظ إلى أن بعض الفنادق بمناطق ميامى وستانلى وسيدى جابر تقوم بغلق مصباتها على الشواطئ الخاصة بها، مما يتسبب فى تراكم مياه الأمطار على طريق الكورنيش، وخاصة على كوبرى ستانلى حتى دوران طريق المعسكر الرومانى ومنطقة سيدى جابر.

وأكد ضرورة رفع جميع الصناديق الخاصة بشركة النظافة من على الكورنيش وإيداعها فى الشوارع الجانبية، وتجريف أطراف الشوارع الرئيسية بجانب الرصيف.

وشدد اللواء مهدى على مسئولى الصرف الصحى برفع مخلفات ناتج تطهير الشنايش فورا، وعدم تركها حتى لا تجرف بمياه الأمطار إلى الشنايش مرة أخرى، مؤكدا ضرورة وضع أفكار للاستفادة من مياه الأمطار وعمل خزانات لها بالأحياء بجوار الحدائق للاستفادة منها فى الزراعة ورى الحدائق.

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مصر 365