أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة كفر الشيخ: تزويد سنهور المدينة بثلاثة أخصائيين

Google+ Print
صحة كفر الشيخ: تزويد سنهور المدينة بثلاثة أخصائيين صحة كفر الشيخ: تزويد سنهور المدينة بثلاثة أخصائيين

أكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها قررت إنذار أخصائيين مسئولين عن عيادتين بمستشفى فوه لتأخرهما عن العمل.

وأضافت أنها توجهت اليوم للمستشفى، ووجدت أن 14 عيادة تعمل، ولكن هناك عيادتين تأخر الإخصائيون فى تشغيلهما فى تمام الساعة العاشرة، فأنذرت الإخصائيين المسئولين عنهما، وتم الاطمئنان على حالة التهوية بالعيادات وجودة الاستقبال.

وقالت الدكتورة لميس وكيل وزارة الصحة، إنها تفقدت مستشفى سنهور المدينة وتأكدت من توفر الأدوية برغم الشكوى المستمرة من عدم توفيرها، كما تواجد كافة الأطباء ولرفع كفاءة المستشفى تم تزويدها بثلاثة أخصائيين "عظام – أنف وحنجرة – باطنة" ونظراً لصعوبة تحويلها لمستشفى مركزى فى الوقت الحالى تم تزويدها بالإخصائيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365