صحة كفر الشيخ: تزويد سنهور المدينة بثلاثة أخصائيين

أكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها قررت إنذار أخصائيين مسئولين عن عيادتين بمستشفى فوه لتأخرهما عن العمل.

وأضافت أنها توجهت اليوم للمستشفى، ووجدت أن 14 عيادة تعمل، ولكن هناك عيادتين تأخر الإخصائيون فى تشغيلهما فى تمام الساعة العاشرة، فأنذرت الإخصائيين المسئولين عنهما، وتم الاطمئنان على حالة التهوية بالعيادات وجودة الاستقبال.

وقالت الدكتورة لميس وكيل وزارة الصحة، إنها تفقدت مستشفى سنهور المدينة وتأكدت من توفر الأدوية برغم الشكوى المستمرة من عدم توفيرها، كما تواجد كافة الأطباء ولرفع كفاءة المستشفى تم تزويدها بثلاثة أخصائيين "عظام – أنف وحنجرة – باطنة" ونظراً لصعوبة تحويلها لمستشفى مركزى فى الوقت الحالى تم تزويدها بالإخصائيين.