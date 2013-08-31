خيري رمضان يعرض انفراد "الوطن": خطة "الإخوان" لهيكلة الدولة بعد 30 يوينو

كتب : محمد عاشور السبت 31-08-2013 21:25

عرض الإعلامي خيري رمضان، على قناة "سي بي سي"، إحدى الوثائق، التي انفردت بها جريدة "الوطن"، وتشير إلى خطة الإخوان المسلمين، لهيكلة الدولة لما بعد 30 يونيو، وفيها: أن وزارة الكهرباء والطاقة يتم إسنادها لـ"محمد علي بشر"، ووزاة التخطيط لـ"حسين القزاز"، والتعاون الدولي ونائب رئيس الجمهورية لـ "خيرت الشاطر" - شخصية عامة حرية وعدالة-، والإسكان والمرافق لـ"أسامة كمال"، ووزارة البترول لـ"محمد عوض"، ونائبه ياسر تاج الدين.

وتُظهر الوثيقة، ترشيحات من خيرت الشاطر، وفيها ملاحطات مكتوبة بخط اليد.

وجاء فيها، إسناد وزارة الأوقاف لـ"محمد يسري" من السلفيين، ووزارة الصناعة لـ"محمود الجرف"، وبعد ملاحظة "غيرنا"، أي من هو ليس من الجماعة، وعمرو بدوي رئيس لمرفق الاتصالات، وطارق قطب وكيلا لوزارة الري، وأكرم العاطفي وزيرا للسياحة، ووزارة الإعلام لـ"أيمن الصياد"، ولوزارة الداخلية "عماد الدين حسين" و"أسامة الصغير"، و"محمد الجمال"، ولوزارة الصحة عاطف رضوان، ولوزارة القوى العاملة خالد الأزهري، ولوزارة التربية والتعليم جمال عبدالعليم الفولي، ولوزارة الثقافة فارق جويدة، حسب الوثيقة.