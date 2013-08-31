أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سكاي سبورتس: أرسنال سبب تأخر انتقال جاريث بيل لريال مدريد!

Google+ Print
سكاي سبورتس: أرسنال سبب تأخر انتقال جاريث بيل لريال مدريد! سكاي سبورتس: أرسنال سبب تأخر انتقال جاريث بيل لريال مدريد!

لماذا لم تتم صفقة انتقال جاريث بيل من توتنام هوتسبر إلى ريال مدريد.. سكاي سبورتس تؤكد أن أرسنال له دور في ذلك.

كل شيء تم الاتفاق عليه، مبلغ الصفقة وطريقة السداد من ريال مدريد لتوتنام فيما سيصبح أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم العالمية.

لكن توتنام يرغب في عدم إتمام الصفقة قبل مواجهة أرسنال مساء يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.. لماذا؟

يقول تقرير سكاي سبورتس: "أرسنال على وشك التعاقد مع أنخل دي ماريا من ريال مدريد".

ويتابع "إن اشترى ريال مدريد جاريث بيل، سيبيع مباشرة دي ماريا إلى أرسنال".

ويضيف "لهذا قرر تأجيل حسم الصفقة من يوم الخميس إلى الأحد، حتى يكون قد واجه أرسنال بدون ضم المدفعجية لأنخل دي ماريا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه