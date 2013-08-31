سكاي سبورتس: أرسنال سبب تأخر انتقال جاريث بيل لريال مدريد!

لماذا لم تتم صفقة انتقال جاريث بيل من توتنام هوتسبر إلى ريال مدريد.. سكاي سبورتس تؤكد أن أرسنال له دور في ذلك.

كل شيء تم الاتفاق عليه، مبلغ الصفقة وطريقة السداد من ريال مدريد لتوتنام فيما سيصبح أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم العالمية.

لكن توتنام يرغب في عدم إتمام الصفقة قبل مواجهة أرسنال مساء يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.. لماذا؟

يقول تقرير شبكة سكاي سبورتس: "أرسنال على وشك التعاقد مع أنخل دي ماريا من ريال مدريد".

ويتابع "إن اشترى ريال مدريد جاريث بيل، سيبيع مباشرة دي ماريا إلى أرسنال".

ويضيف "لهذا قرر تأجيل حسم الصفقة من يوم الخميس إلى الأحد، حتى يكون قد واجه أرسنال بدون ضم المدفعجية لأنخل دي ماريا".