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أطباء: الطباشير سبب فى الإصابة بحساسية الألبان للأطفال

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أطباء: الطباشير سبب فى الإصابة بحساسية الألبان للأطفال أطباء: الطباشير سبب فى الإصابة بحساسية الألبان للأطفال

بالرغم من التزام بعض الأطفال بتجنب الألبان خلال برامج علاج حساسية اللبن، ولكن تزداد نسب الإصابة بها، فما هى أسباب الإصابة بحساسية الأطفال للألبان وما هى مخاطرها؟

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أنه ربما تظهر فى المدرسة بعض أعراض حساسية اللبن فى صورة كحة وضيق بالنفس وكحة مع المجهود.

ويبين دكتور مجدى إلى أن أصابع الاتهام تشير للطباشير الطبى الذى وجد أنه يحتوى مادة الكازيين المشتقة من لبن الأبقار.

ويشير إلى أن لبن الأبقار هو أكثر الأطعمة إحداثاً للحساسية فهو حتوى على 25 نوعا من البروتينات التى تسبب الحساسية، كما أن أهم أنواع بروتينات اللبن التى تسبب الحساسية والتى منها:

1. الكازيين : 80% من بروتينات اللبن
> 2. البيتا لاكتوجلوبيولين
> 3. الألبومين البقرى

ويقول دكتور مجدى، إن لبن الأبقار هو السبب الأول لحساسية الجلد فى الأطفال، حيث إن تعريض الرضيع للبن فى عمر مبكر يؤدى إلى حساسية اللبن.

وقد تظل حساسية اللبن مختفية 7 سنوات حتى تظهر على هيئة:
> 1. حساسية الصدر
> 2. أو حساسية الأنف
> 3. أو حساسية الجلد
> 4. أو حساسية العين
> 5. أو استمرار حساسية الألبان فيما بعد
> 6. أو زيادة التحسس لأنواع أخرى من الطعام
> 7. أو زيادة التحسس للحساسية الاستنشاقية لبعض المواد التى تدخل الجسم عن طريق الهواء.

ويؤكد دكتور مجدى إلى أن بعض بروتينات اللبن لها دور فى التمهيد للإصابة بمرض السكر، لوجود تشابه فى التركيب البنائى بين جزيئات هذه البروتينات وخلايا البنكرياس التى تصنع هرمون الأنسولين، وفى بعض الحالات يبدأ الجهاز المناعى فى محاولة تدمير جزيئات اللبن، ولكن يختلط عليه الأمر فيدمر مصانع الأنسولين نفسها ويصاب الأطفال بالسكر!

وقد يقلل التسخين من حساسية اللبن، وهذا يفسر لماذا لا يتحسس أغلب المصابين من لبن الأبقار من لحوم الأبقار المطهى جيداً.

و يوصى د. مجدى بضرورة البحث عن أسباب التحسس دوما والعمل على تجنبها تماما أو الإقلال منها، لضمان السيطرة على الحساسية وتمتع المريض بنمط حياة أفضل.

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مصر 365