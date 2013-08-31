مدير أمن شمال سيناء: القبض على عادل حبارة منفذ «مذبحة رفح الثانية»

قال اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عادل حبارة، منفذ «مذبحة رفح الثانية»، والمتهم بقتل 25 من جنود الأمن المركزي. وأضاف «بشادي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن المتهم ينتمي إلى تنظيم القاعدة، وقاد عملية قتل الجنود الـ25 برفح، وتم القبض على اثنين آخرين برفقته، ومعهما قنابل يدوية بالعريش، مشيرًا إلى أن المتهم من محافظة الشرقية. ونوّه بأن الأجهزة الأمنية تحفظت على المتهم للتحقيق معه، ومعرفة باقي المتهمين. كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن عدد الجنود الذين استشهدوا في الهجوم الذي استهدف سيارتين تقلهما، بلغ 25 جنديا، و2 مصابين فى حالة حرجة تم نقلهم جميعا لمستشفى العريش والمستشفيات القريبة. وقامت قوات الأمن بشمال سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة بإلقاء القبض على عادل حبارة، أحد أخطر العناصر الجهادية بشمال سيناء، وبرفقته شخصان آخران. وقال مصدر أمني إن «حبارة» محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل ضابط شرطة، وأيضًا مطلوب القبض عليه في قضية تفجيرات طابا، كما أنه محكوم عليه بـ10 سنوات سجنًا في قضية استهداف عساكر شرطة. وأكد المصدر الأمني أن القبض على المذكورين جاء عقب مواجهة عنيفة مع قوات الأمن، مشيرًا إلى أنه تم ضبط كمية من الأسلحة النارية، والقنابل اليدوية بحوزتهم، وشدد المصدر الأمني على استمرار العمليات الأمنية بسيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة، لضبط جميع العناصر الإرهابية والإجرامية المطلوبة.

شبكةعيونالإخبارية

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