إحباط محاولات تهريب مواد مخدرة عبر مركزي الهيلي والغويفات

تمكن المفتشون الجمركيون في مركزي جمرك الهيلي والغويفات مؤخراً من إحباط عدة محاولات تهريب مواد مخدرة مختلفة الأنواع حاول عدد من المسافرين إدخالها إلى الدولة.

وشملت الضبطيات الجمركية التي سجلت في مركز جمرك الهيلي محاولة مجموعة من المسافرين دخول الدولة بسيارتين وعند قيام المفتشين الجمركيين بتفتيشهما تم ضبط حقيبة في إحداهما تحتوي على مغلفين عثر في كل منهما على قطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة بلغ وزن الأولى مع أغلفتها (1009)غراما في حين بلغ وزن القطعة الثانية مع أغلفتها (1003) غراما.

كما عثر المفتشون في إحدى السيارتين أيضاً على محفظة بداخلها علبة فلم شفاف احتوت على بودرة لونها بيج بلغ وزنها مع العلبة (8ر 21 ) غراما وكيس بلاستيكي شفاف اللون يحتوي على مادة داكنة وزنت مع الكيس(6ر18) غراما وعلبة دائرية الشكل فيها عقب سيجارة معد يدوياً غير مستخدم وزن (7ر1) غراما بالإضافة إلى أكياس بلاستيكية تحوي (35 حبة) يشتبه بأن جميعها مواد مخدرة.

كذلك تمكن مفتشو مركز جمرك هيلي في نفس اليوم من ضبط بودرة لونها بيج كانت بحوزة شخص حاول الدخول إلى الدولة عبر منفذ هيلي الجمركي سيراً على الأقدام حيث قام بإخراجها ذاتياً من جيبه أثناء تفتيشه من قبل موظفو الجمارك.

أما في مركز جمرك الغويفات فقد تمكن مفتشوه الجمركيون من إحباط محاولة تهريب لمواد يشتبه بأنها مخدرة تزن 247ر31 غراما تم ضبطها بحوزة أحد المسافرين القادمين إلى الدولة عبر المنفذ وذلك بعد الاشتباه به وتفتيشه.

> وأشاد سعادة سعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالجهود التي يبذلها موظفو الجمارك تجاه الالتزام بأداء واجبهم الوطني وأثنى على انتمائهم لوطنهم ومجتمعهم وإصرارهم على ضبط أية مواد ممنوعة والحيلولة دون السماح لمن تسول له نفسه بإدخالها إلى الدولة.

وأكد سعادته أن هذه الانجازات جاءت نتيجة للدعم المتواصل الذي تبذله حكومة أبوظبي تجاه رفع كفاءة وأداء العاملين بالإدارة العامة للجمارك إلى جانب حرص الإدارة العليا لدائرة المالية على متابعة آلية سير العمل في الإدارة لما تحمله من رسالة تجاه المجتمع المحلي لدولة الإمارات.

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