سامسونج الكورية تنافس الشركات اليابانية فى حرب إنتاج هواتف الساعات الذكية

تعتبر شركة سامسونج من بين اللاعبين الكبارفى سوق إنتاج الهواتف الذكية، وانخرطت الشركة الكورية الجنوبية فى المنافسات الشرسة بين كبار منتجى التكنولوجيا فى حرب إنتاج ساعات اليد الذكية التى ستكون الجيل الجديد من الهواتف الذكية، فقد تسربت خلال الساعات القليلة الماضية صورتين لشاشة التطبيق الذى تعتزم شركة "سامسونج" استخدامها لإدارة ساعتها الذكية المرتقبة عبر الهواتف الذكية.

وتُظهر الصور التى قام بنشرها موقع (إيفليكس) المشهور بتسريباته التقنية تفاصيل التطبيق وبعض المعلومات عن ساعة "سامسونج جير" التى تعتزم الشركة الكورية الكشف عنها رسميا فى برلين بألمانيا هذا الأسبوع.

وذكر الموقع أن التطبيق الجديد يبدو أنه سيكون مخصصا لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة "أندرويد" بتغيير شكل واجهة الساعة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل تطبيقات جديدة عبر متجر سامسونج للتطبيقات، ويبدو نظام الساعة المرتقبة مشابهًا، لذلك المستخدم فى سلسلة ساعات شركة "سونى" الذكية، وساعة "بيبل" (Pebble).

وأشار موقع (إيفليكس) إلى أن هذه الصور المسربة تظهر أن "سامسونج جير" ستستخدم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لربطها مع الهواتف الذكية، كما تكشف النقاب عن خيار جديد يسمح بإيجاد الساعة يمكن استخدامه عند فقدانها بما يسمح باستعادتها واستحالة استخدام شخص آخر لها.