القبض على القيادي الإخواني جمال شحاتة في شبرا الخيمة

البرلماني السابق قاد مظاهرات "جمعة الحسم" بشبرا.. والمشاركون فيها حاولوا محاصرة قسم أول

كتب : حسن صالح منذ 55 دقيقة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع أجهزة الأمن الوطني، من القبض على القيادي الإخواني جمال شحاتة، عضو مجلس الشعب السابق "إخوان" عن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، والملقب بـ"بنائب السطوح"؛ بسبب استضافته مؤتمرًا للجماعة وقياداتها على سطوح منزله قبل ثورة 25 يناير.

وأُلقي القبض على شحاتة أمام منزله بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، ويواجه شحاتة العديد من التهم ومنها المشاركة في مظاهرات "رابعة" والحث على العنف ضد أجهزة الدولة وغيرها من التهم آخرها قيادة مظاهرة أمس بمدينة شبرا الخيمة مناهضة للجيش والشرطة حاول المشاركون فيها محاصرة قسم أول شبرا الخيمة وتصدى لهم الأهالي.

وكانت أجهزة الأمن تلقت معلومات بوجود شحاتة واختبائه في منزله بعد مشاركته في مظاهرات أمس، فتم تكليف مأمورية توجهت إلى منزله، وألقت القبض عليه قبل مغادرته المنزل بعد علمه بقدوم رجال الأمن.

في المقابل، أعلنت عدد من صفحات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالقليوبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رفضها حملة الاعتقالات التي طالت رموز الإخوان بالمحافظة من وجهة نظرهم، وكان آخرهم شحاتة وسبقه السيد القاضي وأنور صبح، عضوا مجلس الشعب المنحل، وعلي الشرقاوي، عضو مجلس الشورى المنحل وقيادات الحرية والعدالة بشبرا الخيمة.

كما دعت هذه الصفحات إلى حملة مقاطعة لعدد من وسائل الإعلام "صحف، وقنوات فضائية، ومواقع إلكترونية"، ووصفتها بـ"الداعمة للانقلاب" والمتسترة على المجازر التي حدثت تجاه أنصار الرئيس المعزول.

وأعدت قائمة بالقنوات والصحف والتي ادعت أنها تحرض على الكراهية وتروج للأكاذيب وتعمل على تضليل الرأي العام، فضلًا عن مقاطعة شركات رجال الأعمال لمنتجات الدول المؤيدة لـ"الانقلاب العسكري"، على حد وصفهم.