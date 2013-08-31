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رئيس الحكومة التونسية: الحكومة مستعدة للتضحية من أجل مصلحة الوطن

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رئيس الحكومة التونسية: الحكومة مستعدة للتضحية من أجل مصلحة الوطن رئيس الحكومة التونسية: الحكومة مستعدة للتضحية من أجل مصلحة الوطن

كد رئيس التونسية المؤقتة، "على لعريض" اليوم السبت، أن الحكومة مستعدة للتضحية بكل شىء من أجل مصلحة تونس، تهيئة الظروف الملائمة للانتخابات المقبلة.

جاء ذلك فى تصريح لوسائل الإعلام التونسية على هامش أعمال المؤتمر الوطنى الـ21 للكشافة التونسية، نقلته وكالة الأنباء التونسية، وقال "إن الموقف الذى أعلنته الترويكا التونسية أمس الجمعة، من الأزمة السياسية، هو نفس موقف رئاسة الحكومة التى كانت قدمته قبل أيام قليلة خلال ندوتها الصحفية، على أن يتكفل الحوار الوطنى بالجزئيات والتفاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل تهيئة الظروف الملائمة، لإجراء الانتخابات فى إطار وحدة وطنية، ووفق مواعيد محددة.

وأعرب عن أمله فى أن يستأنف المجلس الوطنى التأسيسى أعماله فى أقرب وقت للنظر فى العديد من مشاريع القوانين الهامة ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى. مؤكدا أن إخراج البلاد من الأزمة، يبقى رهن تحكيم العقل وإرادة الجميع، وابتعاد المنظمات الراعية للحوار عن خدمة أجندات أحزاب معينة.

يذكر أن العديد من قوى المعارضة التونسية تطالب الحكومة الحالية (إخوان مسلمون) بتقديم استقالتها فورا, وذلك احتجاجا على الأوضاع التى تشهدها البلاد حاليا.

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مصر 365

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