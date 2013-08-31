ضربة جزاء ليوبار هي الأولى التي يتصدى لها إكرامي منذ انضمامه للأهلي

لم يكن احتفال شريف إكرامي الاستثنائي بتصديه لضربة الجزاء التي احتسبت لليوبار الكونغولي مبالغا فيه إذا علمت أنها ضربة الجزاء الأولى التي يتصدى لها إكرامي منذ انضمامه للأهلي في 2009.

ولم يسبق لإكرامي خلال الـ4 سنوات الماضية وأن تصدى لضربة جزاء حتى في مباراة نهائي كأس مصر 2010 التي احتكم فيها الأهلي وحرس الحدود لضربات الجزاء فشل إكرامي في التصدي لأي ضربة وهي المباراة الوحيدة التي اضطر فيها المارد الأحمر للعب ضربات جزاء أمام منافسه منذ انضمام حارس فينورد السابق للفريق.

إكرامي حرس عرين الأهلي مرتين فقط عندما احتسبت ضده ضربة جزاء وضاعت حينما سدد إسلام عوض لاعب إنبي السابق الكرة خارج المرمى تماما في مباراة الأهلي وإنبي في موسم 2011-2012 الذي ألغي.

ومن المفارقة أن الملعب الذي شهد تصدي إكرامي لضربة الجزاء الأولى له مع الأهلي هو نفس ملعب فريق الجونة الذي أعاده للملاعب المصرية بعد رحلة احتراف مع فينورد الهولندي.