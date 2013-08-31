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السفير محمد العرابى: حماس تريد إفساد العلاقات المصرية الفلسطينية

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السفير محمد العرابى: حماس تريد إفساد العلاقات المصرية الفلسطينية السفير محمد العرابى: حماس تريد إفساد العلاقات المصرية الفلسطينية

أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، أن وجود المركز الثقافى المصرى بقطاع غزة كان يعبر عن رغبة الشعب المصرى فى التواصل الثقافى مع الشعب العربى الفلسطينى الشقيق.

واستنكر رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية، قيام عناصر من حماس باختطاف رئيس الجالية المصرية بفلسطين عادل عبد الرحمن، مؤكدا أن الشعب المصرى يتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وقال العرابى ،إن جماعة حماس تسعى لإفساد العلاقة المصرية الفلسطينية لكنهم لن يقدروا على ذلك ،وسيفشل مخططهم ولن يتحقق مقصدهم.

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مصر 365