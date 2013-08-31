مارادونا يترشح لقيادة بوكا جونيورز.. ويهاجم الجميع

رشح الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا نفسه لتدريب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في المستقبل حينما تنتهي فترة الاعتماد على المدرب كارلوس بيانكي والمهاجم خوان رومان ريكيلمي، على حد تعبيره.

وتحدث مارادونا في مؤتمر صحفي -حسب ما نشرته جريدة الحياة – بمدينة مندوزا بغرب البلاد عن بوكا في الوقت الحالي حيث اعتبر أن الزمن «يلتهم» ريكيلمي أبرز نجوم الفريق.

وأضاف اللاعب السابق «وضع الفريق حالياً صعب جداً، بيانكي يبدو كما لو كان فقد الاتصال بالواقع»، ولكنه في نفس الوقت أشاد بما قدمه المدرب وريكيلمي للنادي حتى الآن.

واعتبر مارادونا أن كرة القدم الأرجنتينية تحتضر رويداً رويداً في الوقت الحالي مضيفاً «لا يمكن أن يكون المسئولون هم خوليو غروندونا (رئيس اتحاد كرة القدم) وعمره 700 عام وكارلوس بيلاردو «المتخلف» وأومبريتو جروندونا (مدرب فريق تحت 20 عاما)، الذي لا يعرف شيئا عن كرة القدم».