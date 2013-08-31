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13 أهلاويا في قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا .. جدو ومعوض يعودان

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13 أهلاويا في قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا .. جدو ومعوض يعودان 13 أهلاويا في قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا .. جدو ومعوض يعودان

أعلن بوب برادلي المدير الفني لمنتخب يوم السبت قائمة الفريق التي تواجه غينيا في العاشر من سبتمبر المقبل.

ويحل منتخب غينيا ضيفا على الفراعنة في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

وشهدت القائمة تواجد محمد ناجي "جدو" المصاب منذ أربعة شهور، حسبما أفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

وعاد أيضا سيد معوض بعدما غاب لعدة أشهر عن قائمة .

واختار الجهاز الفنى 27 لاعبا للانضمام للمعسكر وهم : شريف إكرامي ومحمد صبحي ومسعد عوض لحراسة المرمى، ووائل جمعة وآدم العبد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد فتحي وأحمد المحمدي وسيد معوض واحمد شديد للدفاع.

وحسام عاشور ومحمد النني وحسام غالي وإبراهيم صلاح وحسني عبد ربه وعمرو السولية وأحمد حمودي وعبد الله السعيد لخط الوسط، ومحمد أبو تريكة ومحمد صلاح ومحمد ناجي "جدو" وأحمد رفعت ووليد سليمان وأحمد حسن "كوكا" وعمرو زكي ومحمود عبد المنعم "كهربا" للهجوم.

وسيتم إعلان أسماء لاعبي الزمالك يوم الأحد بعد مباراتهم مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

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فيديو اليوم السابع

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