دراسة: الحرمان من النوم يؤثر على جمال الوجه ويسبب الشيخوخة

كتب : أروا الشوربجي السبت 31-08-2013 14:51

نشرت مجلة "sleep" دراسة جديدة تفيد بأن قلة النوم يؤثر على جمال الوجه من خلال كثرة الاحمرار وتورم العينين وظهور الهالات السوداء والتجاعيد.

وتقول تينا سوندلين، باحثة وطالبة بالدكتوراة في قسم علم النفس بجامعة ستوكهولم في السويد، إن الوجوه تحتوي الكثير من المعلومات التي يستند البشر في تفاعلاتهم مع بعضها البعض، فلذلك الشخص ذو الوجه المرهق قد يؤثر على كيفية تصرف الآخرين نحوه.

واستندت الدراسة على 10 أشخاص، تم التقاط صور فوتوغرافية لهم في الساعة 2:30 مساء بعد ثماني ساعات من النوم، وبعد 31 ساعة مع عدم النوم، وبدأ الباحثون في الدراسة بتصنيف بين 40 صورة على أساس التعب والإرهاق والحزن.

وقد ظهر في الصور العديد من العلامات التي تشير إلى تأثيرات الحرمان من النوم مثل شحوب الوجه، كما وضح علي المشاركين حزن من شدة الإرهاق.

وفي نفس السياق أظهرت دراسة أخري نشرتها صحيفة "هافينجتون بوست" أن الحرمان من النوم يسرع من شيخوخة الجلد، إلى جانب انخفاض قدرته على التعافي من أضرار التعرض لأشعة الشمس.