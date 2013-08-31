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التفكير الإيجابي يحارب الاكتئاب والمرض ويطيل العمر

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التفكير الإيجابي يحارب الاكتئاب والمرض ويطيل العمر التفكير الإيجابي يحارب الاكتئاب والمرض ويطيل العمر

كتب : منى السداوي السبت 31-08-2013 15:36

يحيط بالمصريين الآن حالة من الاكتئاب والتوتر في حياتهم اليومية، نتيجة للأحداث التي نعيشها تلك الأيام، ويمكن التغلب على المعنويات المنخفضة والإحباط الذي يصيب الجميع عن طريق التفكير الإيجابي، والابتعاد عن التفكير السلبي المتشائم. ويوضح خبراء النفس أن النظر بإيجابية في الأوقات الصعيبة له عدة فوائد جسدية ونفسية منها:

1- يقضي على الاكتئاب: أظهرت بعض الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعتمدون في تفكيرهم على النظرة الإيجابية بدلا من التشاؤم أقل عرضة للمعاناة من نوبات الاكتئاب على المدى الطويل.

2- انخفاض مستوى الإجهاد والتوتر: يزداد مستوى التوتر عند الشخص نتيجة لكثرة المشاكل اليومية، من علاقات اجتماعية وضغط العمل، فينصح الأطباء النفسيين بالتفكير الإيجابي الذي يساعد الأشخاص على إيجاد حلول إيجابية للمشاكل مما يقلل من توترهم والإجهاد الناتج عن العمل تحت ضغط سلبي.

3- يساعد في مقاومة المرض: يعمل التفكير بايجابية على انتعاش الذهن، فدائما ينصح الاطباء في الغرب بالمعالجة النفسية قبل الطبية، حيث يقوم بإقناع الشخص أنه قادر على الشفاء من المرض بنفسة بدون استخدام الأدوية.

4- تعمل على إطالة العمر: يعمل التفكير الإيجابي على راحة العقل وانخفاض ضغط الدم المرتفع، ويؤدي ذلك إلى التقليل من مستوى التوتر الذي يقلل خطر التعرض لمشاكل القلب والأوعية الدموية، الأمر الذي يطيل من عمر الإنسان.

5- تحسن الصحة النفسية: فالحصول على صحة نفسية جيدة يجب أن تتوافر أركانها الساسية من الرفاهية والتوازن العاطفي والاجتماعي، والنظرة العامة تجاه الحياة، لذلك يعمل الأطباء النفسيين على علاج هذه الأركان عن طريق التفكير الايجابي لحل كل مشكلة منهم.

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