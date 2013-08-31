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8 علاجات طبيعية من المنزل للعيون المنتفخة

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8 علاجات طبيعية من المنزل للعيون المنتفخة 8 علاجات طبيعية من المنزل للعيون المنتفخة

كتب : روان مسعد منذ 14 دقيقة

تستيقظ الفتاة أحيانًا وتجد عيونها منتفخة بفعل السهر أو البكاء أو الالتهابات الكثيرة التي تتعرض لها العين، ما يسبب الشعور بالضيق وربما عدم مغادرة المنزل حتى لا يراها أحد، خاصة وأن العيون من أكثر مناطق الوجه جذبًا، لكن هناك بعض الحلول البسيطة الطبيعية التي لها مفعول فوري في علاج انتفاخ العين.

- شرائح الخيار: تعد أسهل وأرخص طريقة في العلاجات المنزلية الطبيعية، وذلك بوضع شريحة سميكة مثلجة منه على الجفون بعد إغلاقها حتى تصبح الشريحة دافئة، فهي تساعد على الحد من التهابات العين.

- أكياس الشاي سواء كان أخضر أو مجفف: ينقع في الماء الساخن لمدة دقائق ثم يوضع على العين الملتهبة بعد أن يبرد قليلًا ثم يغطى بقطعة من القماش، ويترك حتى يخف التورم.

- الصبار: يحتوي على مكونات نشطة جدًا في علاج تورم العينين من مضادات للأكسدة وفيتامين "E"، وكلاهما يقلل الانتفاخ، ويكون العلاج عن طريق فرك ما بداخل الصبار تحت العينين مع الحرص على عدم دخوله العين.

- يمكن إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ووضع به قطعة من القطن ثم وضعها على الجفون لمدة دقائق وتكرار تلك العملية لنصف ساعة متتابعة أن تنهي نهائيًا على الانتفاخ.

- الملاعق المعدنية أيضًا يمكن أن تعالج تورم العينين وذلك عن طريق وضعها بالثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم وضعها على العينين حتى ترتفع درجة حرارتها، وتكرر تلك العملية حتى يخف التورم، فتلك الكمادات تساعد على شد الجلد حول العين واسترخاء الأوعية الدموية.

- بياض البيض لا يساعد فقط في تخفيف الانتفاخ وإنما يمنع أيضًا التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر حول العينين مع تقدم العمر، وذلك عن طريق خفقه ثم وضعه على المنطقة تحت العينين وتركه ليجف ثم إزالته بالماء الدافئ.

- الفراولة: تحتوي على مادة كيميائية تسمى ألفا هيدروكسي، والتي تعتبر علاجًا فعالًا لانتفاخ العينين، وذلك بتقطيع الفراولة شرائح رقيقة ثم وضعها تحت العينين.

- أما العلاجات المنزلية للعيون المنتفخة الأكثر غرابة هي البطاطس، فالنشا في البطاطس بمثابة مادة طبيعية ضد التهابات وانتفاخ العينين، وذلك عن طريق سلق البطاطس ثم هرسها بالشوكة ثم وضعها في قطعة من الشاش ووضعها على الجفون.

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