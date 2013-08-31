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قيادى بـ"الإنقاذ": منظومة عمل المحافظين الحاليين لم تختلف عن عهد "قنديل"

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قيادى بـ"الإنقاذ": منظومة عمل المحافظين الحاليين لم تختلف عن عهد "قنديل" قيادى بـ"الإنقاذ": منظومة عمل المحافظين الحاليين لم تختلف عن عهد "قنديل"

أكد مجدى حمدان أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن المنظومة التى يعمل بها المحافظون الحاليون، لم تختلف عن سابقتها أثناء وجود الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة، "ولا يمنع كون معظمهم محافظين سابقين أو من رجال الحزب الوطنى من المساءلة، فالمواقف واحدة لا تتغير ونفس المنهجية فى العمل".

وقال حمدان لـ"اليوم السابع"،: "محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن الذى تسلم المحافظة عقب ثورة 25 يناير من المحافظ السابق سيد عبد العزيز، والذى أنفق 25 مليون جنيه على مشروع ميدان الجيزة ثم ذهب وتبخرت تلك الملايين فى الهواء".

أضاف حمدان: "محافظ الجيزة يبعثر الملايين بنفس المنطق، فأشار منذ أيام عند حريق مبنى محافظة الجيزة بأن تكلفة إعادة المبنى ستزيد على 53 مليون جنيه وإعادة تجديد حديقة الأورمان سوف يتكلف مبلغ 52 مليون جنيه، فبأى منطق يتحدث ومن أين سيأتى بتلك المبالغ؟ والتى كان يجب إنفاقها على البنية الأساسية لمناطق توشك على الانهيار فى المحافظة ومناطق أخرى لا توجد بها أى وسائل للمعيشة من خدمات مياه وكهرباء وصرف وطرق وغيرها".

وناشد حمدان، الدكتور حازم الببلاوى رئيس ، أن يسارع بالتحقيق فى الأمر وتفعيل الدور الرقابى بدلا من ترك الأمور هكذا وترك الدفة تسير كما تشاء.

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مصر 365

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