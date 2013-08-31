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قيادة المنطقة الغربية العسكرية تحتفل بالمصالحة المجتمعية بين فئات مطروح

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قيادة المنطقة الغربية العسكرية تحتفل بالمصالحة المجتمعية بين فئات مطروح قيادة المنطقة الغربية العسكرية تحتفل بالمصالحة المجتمعية بين فئات مطروح

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استقبلت المنطقة الغربية العسكرية والوفود الممثلة لأهالي محافظة مطروح وقياداتها للاحتفال بالمصالحة المجتمعية بين أبناء مطروح ، بمقر قيادة المنطقة الغربية العسكرية بمدينة سيدي براني الواقعة على بعد 160 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح العاصمة.

حيث استقبل اللواء محمد مصري قائد المنطقة الغربية العسكرية، محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي واللواء العناني حمودة مدير الأمن و عمد ومشايخ وعواقل قبائل مطروح، والشيخ على غلاب شيخ الدعوة السلفية بمطروح وعدد من أعضاء الدعوة السلفية ، والمئات من أبناء المحافظة .

كانت المخابرات الحربية بمطروح، قد نجحت في عقد مصالحه مجتمعية بين الجيش والشرطة وقيادات الدعوة السلفية بمطروح وجميع فئات المجتمع المطروحي، بالتنسيق ومجلس العمد المشايخ وممثلي شباب مطروح وتنظيم احتفالات بهذه المصالحة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة خلال الأيام الماضية .

 

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