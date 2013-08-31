مصر تطالب إيطاليا باتخاذ مواقف واضحة من دعم الثورة و"خارطة الطريق"

كتب : أحمد الطاهري السبت 31-08-2013 16:40

صرح السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عمرو حلمي سفير مصر في روما، التقى مدير عام الخارجية الإيطالية للشؤون السياسية والأمنية، وأكد له أهمية قيام إيطاليا باتخاذ مواقف واضحة تدعم الثورة المصرية وتؤيد خارطة الطريق وبرنامج حماية المسار الديمقراطي، موضحًا أهم ما ورد في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحقيق الوفاق الوطني، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية لشرح تطورات الأوضاع في مصر.

وأضاف المتحدث، أن سفير مصر في روما طالب حكومات الدول الأوروبية بإدانة أعمال العنف والإرهاب التي استهدفت الكنائس والمساجد ومرافق الدولة، وأهمية أن توجه تلك الإدانة إلى الطرف الذي يقترف تلك الجرائم، مؤكدًا أن التردد في اتخاذ مواقف أوروبية واضحة من شأنه أن ينعكس سلبًا على الجهود المبذولة من أجل تحقيق الوفاق الوطني.

وأكد السفير عمرو حلمي أن "الوقت قد حان لأن تدرك الدول الأوروبية وغيرها أن الشعب المصري بثورة 30 يونيو أثبت تطلعه إلى إرساء دعائم الحُكم الديمقراطي القائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن إيطاليا بوصفها الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي مدعوة لأن تُترجم العلاقات الاستراتيجية التي تربطنا معها إلى واقعٍ عملي يعكس فهمًا لحقيقة التطورات التي تشهدها مصر والتي ستُسهم في القضاء على الإرهاب وفي تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".